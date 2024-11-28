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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 28 листопада, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряну тривогу по всій території України оголошено через загрозу ракетної небезпеки", - йдеться у повідомленні о 05:19.

Ось так станом на 05:25 виглядає карта повітряних тривог.

Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія цієї ночі підняла в небо 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім цього повідомлялося, що о 05:03 росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

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