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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 28 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной послужила ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за угрозы ракетной опасности", - говорится в сообщении в 05:19.

Вот так по состоянию на 05:25 выглядит карта воздушных тревог.

Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Помимо этого сообщалось, что 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

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