В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Помимо этого сообщалось, что 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

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