В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ось так станом на 05:25 виглядає карта повітряних тривог.

"Повітряну тривогу по всій території України оголошено через загрозу ракетної небезпеки", - йдеться у повідомленні о 05:19.

Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія цієї ночі підняла в небо 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім цього повідомлялося, що о 05:03 росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

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