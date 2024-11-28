В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Утром 28 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной послужила ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за угрозы ракетной опасности", - говорится в сообщении в 05:19.
Вот так по состоянию на 05:25 выглядит карта воздушных тревог.
Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Помимо этого сообщалось, что 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.
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