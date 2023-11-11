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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, россияне подняли МиГ-31К

Суббота 11 ноября 2023 12:12
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, россияне подняли МиГ-31К Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, россияне подняли МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:08 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, россияне подняли МиГ-31К

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:08 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Утренняя атака на Киевскую область

Этим утром, 11 ноября, перед объявлением воздушной тревоги, в Киеве прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы были слышны на левом берегу столицы. Позже стало известно о работе противовоздушной обороны по баллистике врага на территории региона.

Через некоторое время Воздушные силы заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил баллистическую ракету, а в Министерстве внутренних дел показали фотографии разрушений в регионе.

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