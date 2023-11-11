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В Київській області внаслідок ранкової атаки є руйнування, МВС показало фото

Субота 11 листопада 2023 11:02
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В Київській області внаслідок ранкової атаки є руйнування, МВС показало фото Фото: в Київській області внаслідок ранкової атаки є руйнування, МВС показало фото (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області внаслідок ранкової атаки російських терористів, 11 листопада, низка будинків отримала пошкодження. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Київська область. Уранці окупанти завдали ударів по території області. Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. Однак, унаслідок атаки є пошкодження будинків. Постраждалих немає", - пише пресслужба.

Правоохоронці наразі працюють на місці подій й фіксують наслідки ворожого обстрілу

Фото: в Київській області внаслідок ранкової атаки є руйнування, МВС показало фото (t.me/mvs_ukraine)

Ранкова атака на Київську область

Зранку, 11 листопада, у Києві пролунали гучні вибухи. Через деякий час міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи лунали саме на лівому березі столиці. Стало відомо про роботу протиповітряної оборони по балістиці ворога на території регіону.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повітряна тривога в Києві була оголошена після вибухів саме через те, що ворог застував балістику. За його словами, снаряд летить надзвичайно швидко, зокрема він є важкопомітною ціллю.

"До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал", - пояснив Ігнат.

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