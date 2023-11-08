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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: росіяни підняли МіГ-31К (відбій)

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена сьогодні, 8 листопада. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили після 14:25. За кілька хвилин у всіх областях України пролунали сирени.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні ракетна небезпека. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Карта повітряних тривог стан на 14:30

Оновлено о 15:05

По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Інформація про обстріли не надходила. 

Нагадаємо, МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Росіяни знову націлилися на українську енергетику

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Росія протягом останніх тижнів 60 разів атакувала енергетичні об’єкти України.

Так, вчора ввечері окупанти вдарили по одній з українських ТЕС у прифронтовій області. На щастя, ніхто не постраждав.

Військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників ГУР Міноборони, масштаби обстрілів будуть меншими.

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