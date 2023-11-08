В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: россияне подняли МиГ-31К (отбой)

Воздушная тревога была объявлена после 14:25. Через несколько минут во всех областях Украины прозвучали сирены.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине ракетная опасность. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:30

Обновлено в 15:05

По Украине пошли отбои воздушной тревоги. Информация об обстрелах не поступала.

Напомним, МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Россияне снова нацелились на украинскую энергетику

Российские террористы после почти полугодовой паузы начали снова обстреливать энергетические объекты в Украине. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия в течение последних недель 60 раз атаковала энергетические объекты Украины.

Так, вчера вечером оккупанты ударили по одной из украинских ТЭС в прифронтовой области. К счастью, никто не пострадал.

Военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков ГУР Минобороны, масштабы обстрелов будут меньше.