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РФ протягом останніх тижнів 60 разів атакувала енергетичні об’єкти України, - Галущенко

Україна, Середа 08 листопада 2023 12:45
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РФ протягом останніх тижнів 60 разів атакувала енергетичні об’єкти України, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом останніх тижнів російські війська 60 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України з різних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка під час зустрічі із заступником Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєттом у Вашингтоні.

Галущенко підкреслив, що росіяни продовжують атакувати українську енергетику.

Так, протягом останніх тижнів об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані з різних видів зброї.

Як зазначив міністр, після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають, а тому допомога партнерів українському енергосектору має важливе значення.

РФ знову обстрілює енергетику України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Сьогодні російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Також нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.

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