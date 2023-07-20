В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Також у Повітряних силах попередили про високу ймовірність застосування окупантами ударних безпілотників із північного та північно-східного напрямків.

О 23:30 у більшості регіонів України оголосили відбій повітряної тривоги.

Нічні обстріли території України

Вже третій день РФ атакує південь України. Цієї ночі ворог обстріляв Одесу та Миколаїв. Внаслідок ударів у містах було пошкоджено житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.

В Одесі відомо про 8 постраждалих, серед яких 3 працівники ДСНС. Тим часом у Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

Більше про наслідки нічної атаки – читайте у матеріалі РБК-Україна.