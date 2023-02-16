В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу попередили в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу оголосили після 12:10. Поки її причини невідомі.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ракетами, а також запускав дрони. Окупанти випустили 36 ракет, половину з яких збили сили ППО.

Російські ракети влучили у Кременчуці Полтавської області, Павлограді Дніпропетровської області, Кіровоградській та Львівській областях. Ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури.

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