В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу попередили в усіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу оголосили після 12:10. Поки її причини невідомі.
Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ракетами, а також запускав дрони. Окупанти випустили 36 ракет, половину з яких збили сили ППО.
Російські ракети влучили у Кременчуці Полтавської області, Павлограді Дніпропетровської області, Кіровоградській та Львівській областях. Ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури.
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