В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена после 12:10. Пока ее причины неизвестны. Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)