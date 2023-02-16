В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога была объявлена после 12:10. Пока ее причины неизвестны.
Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, ночью враг атаковал Украину ракетами, а также запускал дроны. Оккупанты выпустили 36 ракет, половину из которых сбили силы ПВО.
Российские ракеты попали в Кременчуг Полтавской области, Павлоград Днепропетровской области, Кировоградской и Львовской областях. Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.