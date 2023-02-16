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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 12:20
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена после 12:10. Пока ее причины неизвестны.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, ночью враг атаковал Украину ракетами, а также запускал дроны. Оккупанты выпустили 36 ракет, половину из которых сбили силы ПВО.

Российские ракеты попали в Кременчуг Полтавской области, Павлоград Днепропетровской области, Кировоградской и Львовской областях. Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры.

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