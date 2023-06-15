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В Україні оголошено повітряну тривогу, повідомляють про ракети і дрони

Фото: в Україні вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу (Facebook Сергій Крук)
Автор: Константин Широкун

В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу сьогодні, 15 червня. Моніторингові паблики повідомляють про пуски ракет із району Каспійського моря. Також у південних регіонах фіксують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Дніпропетровській ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Раніше керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що ніч може бути важкою. Також керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Моніторингові паблики повідомляють про пуск ракет із Ту-95

За даними моніторингових пабліків, у повітрі знаходиться 5 бортів ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3. Пуск крилатих ракет зафіксовано о 1:55 у районі Каспійського моря.

В Одеській ОВА підтвердили загрозу ракетного удару

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив загрозу нічного ракетного удару.

"На жаль, підтверджується інформація про ворожі атаки, про ракетну небезпеку", - зазначив він.

Окупанти атакують південь України дронами-камікадзе

У ОК "Південь" зазначили, що ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами.

"Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють. Перейдіть в укриття або скористайтеся правилом "двох стін", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Війська РФ завдають ударів по Україні

Війська РФ останніми тижнями часто завдають комбінованих ударів по території України з використанням крилатих і балістичних ракет різних типів, а також з дронами-камікадзе.

Так, окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе, в результаті якого в Одесі троє людей загинули та 13 - отримали поранення.

Днем раніше, 13 червня війська РФ також завдали масованого удару. Число жертв обстрілу у Кривому Розі склало 12 людей.

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