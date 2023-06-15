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В Украине объявлена воздушная тревога, сообщают о ракетах и дронах

Фото: в Украине второй раз за ночь объявлена воздушная тревога (Facebook Сергій Крук)
Автор: Константин Широкун

В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога сегодня, 15 июня. Мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет с района Каспийского моря. Также в южных регионах фиксируют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Ранее руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подчеркнул, что ночь может быть тяжелой. Также руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с Ту-95

По данным мониторинговых пабликов, в воздухе находится 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3. Пуск крылатых ракет зафиксирован в 1:55 в районе Каспийского моря.

В Одесской ОВА подтвердили угрозу ракетного удара

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил угрозу ночного ракетного удара.

"К сожалению, подтверждается информация о вражеских атаках, о ракетной опасности", - отметил он.

Оккупанты атакуют юг Украины дронами-камикадзе

В ОК "Юг" отметили, что враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами.

"Также есть угроза ракетного удара. Силы обороны работают. Перейдите в укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Войска РФ наносят удары по Украине

Войска РФ в последние недели часто наносят комбинированные удары по территории Украины с использованием крылатых и баллистических ракет разных типов, а также с дронами-камикадзе.

Так, оккупанты в ночь на 14 июня нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет "Калибр" и дронов-камикадзе, в результате которого в Одессе три человека погибли и 13 - получили ранения.

Днем ранее, 13 июня войска РФ также нанесли массированный удар. Число жертв обстрела в Кривом Роге составило 12 человек.

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