В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська атакували Україну кількома групами ударних безпілотників.
У Сумах пролунали вибухи. КП "Міськводоканал" повідомило, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто. За інформацією ОВА, удару було завдано по енергетичній інфраструктурі області.
Також вибух пролунав у Полтавській області.
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