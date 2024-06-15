ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31 (оновлено)

Субота 15 червня 2024 02:20
UA EN RU
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31 (оновлено) Фото: у Росії злетів винищувач МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено тривогу через зліт винищувача МіГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові групи повідомляють про пуск ракети "Кинджал" і крилатих ракет Х-101/555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крилаті ракети очікуються в повітряному просторі України приблизно за годину.

Оновлено 2:42

МіГ-31 пішов на посадку, пішли відбої тривоги по областях.

Оновлено 3:02

Моніторингові пабліки повідомляють, що за уточненою інформацією, на даний момент пусків ракет Х-101/555 з літаків Ту-95 не було.

Обстріли України

Вдень у п'ятницю, 14 червня, Росія атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Також агресор обстріляв села у Харківській області. Пошкоджені будинки та є жертва.

Крім того, в ніч на 14 червня загарбники завдали масового удару по території України дронами "Шахед" і крилатими ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку