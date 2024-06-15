В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31 (оновлено)

На всій території України оголошено тривогу через зліт винищувача МіГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові пабліки повідомляють, що за уточненою інформацією, на даний момент пусків ракет Х-101/555 з літаків Ту-95 не було.

МіГ-31 пішов на посадку, пішли відбої тривоги по областях.

Крилаті ракети очікуються в повітряному просторі України приблизно за годину.

Моніторингові групи повідомляють про пуск ракети "Кинджал" і крилатих ракет Х-101/555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Вдень у п'ятницю, 14 червня, Росія атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Також агресор обстріляв села у Харківській області. Пошкоджені будинки та є жертва.

Крім того, в ніч на 14 червня загарбники завдали масового удару по території України дронами "Шахед" і крилатими ракетами.

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