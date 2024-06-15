В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31
На всей территории Украины объявлена тревога из-за взлета истребителя МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - отмечается в сообщении.
Мониторинговые группы сообщают о пуске ракеты "Кинжал" и крылатых ракет Х-101/555 двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95.
Крылатые ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины приблизительно через час.
Источник: Карта воздушных тревог (https://alerts.in.ua/)
Обстрелы Украины
Днем в пятницу, 14 июня, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате атаки возник пожар.
Также агрессор обстрелял села в Харьковской области. Повреждены дома и есть жертва.
Кроме того, в ночь на 14 июня захватчики нанесли массовый удар по территории Украины дронами "Шахед" и крылатыми ракетами.
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