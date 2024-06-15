В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31

На всей территории Украины объявлена тревога из-за взлета истребителя МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Крылатые ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины приблизительно через час.

Мониторинговые группы сообщают о пуске ракеты "Кинжал" и крылатых ракет Х-101/555 двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - отмечается в сообщении.

Обстрелы Украины

Днем в пятницу, 14 июня, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате атаки возник пожар.

Также агрессор обстрелял села в Харьковской области. Повреждены дома и есть жертва.

Кроме того, в ночь на 14 июня захватчики нанесли массовый удар по территории Украины дронами "Шахед" и крылатыми ракетами.

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