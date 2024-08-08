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В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів МіГ-31К

Четвер 08 серпня 2024 06:29
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В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів МіГ-31К Фото: ілюстративне зображення російського літака у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рано вранці, 8 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові попередили, що через зліт літака ракетна небезпека існує по всій території України.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - додали у ПС.

Станом на 06:29 мапа тривог в Україні виглядає наступним чином.

В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів МіГ-31К

Нагадаємо, що за даними Генштабу, минулої доби зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Зокрема, ворог активно застосовує авіацію, вертольоти та важке озброєння.

Крім того, у Сумській області хочуть утворити ще дві військові адміністрації, оскільки через обстріли низка громад потребує швидких та ефективних управлінських рішень. Відповідні звернення вже надійшли начальнику ОВА.

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