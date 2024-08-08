В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів МіГ-31К

Рано вранці, 8 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 06:29 мапа тривог в Україні виглядає наступним чином.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - додали у ПС.

Військові попередили, що через зліт літака ракетна небезпека існує по всій території України.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, минулої доби зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Зокрема, ворог активно застосовує авіацію, вертольоти та важке озброєння.

Крім того, у Сумській області хочуть утворити ще дві військові адміністрації, оскільки через обстріли низка громад потребує швидких та ефективних управлінських рішень. Відповідні звернення вже надійшли начальнику ОВА.

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