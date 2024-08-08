Генштаб повідомив, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

Станом на 22:00, 7 серпня, на фронті протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень. Водночас зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку.

Передає РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві повідомили, що ворог активно застосовує авіацію, вертольоти і важке озброєння, однак успіху не має та зазнає значних втрат.

"Українські воїни роблять усе можливе для захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські загарбники завдали по території України ракетного удару, застосувавши одну ракету, і 50 авіаударів, скинувши 55 КАБів. Також росіяни задіяли для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили 3682 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції воїнів ЗСУ неподалік Вовчанська та Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми у районах Петропавлівки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, невського, а також у Серебрянському лісі. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі успішно відбили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник активізувався, здійснивши п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Бої продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім - відбито, ще один бій триває.

"Ворог активно бомбардує місто Торецьк - завдав майже двадцять авіаударів КАБами", - йдеться у звіті.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік восьми різних населених пунктів. Найбільше атакували у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки та Яснобродівки. Десять з цих атак ще продовжуються.

"За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 154 окупанти. Окрім того, знищено три гармати, бронемашину "Тигр" та чотири одиниці іншого автотранспорту. Також, пошкоджено танк, шість автомобілів та артсистему", - пише Генштаб.

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українців поблизу Костянтинівки та Парасковіївки. Всі штурми відбито.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають два штурми наших позицій у бік Водяного. При цьому ворог досить активно застосовував некеровані авіаракети - вдарив по районах Урожайного і Новодонецького.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити українські підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Відбито чотири штурми.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Крім того, Генштаб відзначив воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади, "які завдають вагомих втрат окупантам у живій силі та техніці".