В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел МиГ-31К
Ранним утром, 8 августа, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Военные предупредили, что из-за взлета самолета ракетная опасность существует по всей территории Украины.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - добавили в ПС.
По состоянию на 06:29 карта тревог в Украине выглядит следующим образом.
Напомним, что по данным Генштаба, за прошедшие сутки возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. В частности, враг активно применяет авиацию, вертолеты и тяжелое вооружение.
Кроме того, в Сумской области хотят создать еще две военные администрации, поскольку из-за обстрелов ряд громад нуждается в быстрых и эффективных управленческих решениях. Соответствующие обращения уже поступили начальнику ОВА.
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