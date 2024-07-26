В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів російський МіГ-31К

Нагадаємо, що раніше ввечері, 25 липня, в Росії було помічено зліт шести бортів ворожої авіації. Серед них були літаки Ту-95 і Ту-22.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області зафіксували найдовшу повітряну тривогу з початку повномасштабної війни. Вона тривала понад дві доби.

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