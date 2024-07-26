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В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів російський МіГ-31К

Фото: загроза ракетного удару (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 25 на 26 липня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та рух дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - йдеться у повідомленні о 00:12.

Оновлено о 00:19

Крім літака військові зафіксували рух ударних БПЛА:

  • з північного сходу через Сумську область в напрямку Чернігівської;
  • з півдня через Херсонську область в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Оновлено о 00:29

Військові повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:33, повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонської та Донецькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

Нагадаємо, що раніше ввечері, 25 липня, в Росії було помічено зліт шести бортів ворожої авіації. Серед них були літаки Ту-95 і Ту-22.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області зафіксували найдовшу повітряну тривогу з початку повномасштабної війни. Вона тривала понад дві доби.

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