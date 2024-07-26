В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Напомним, что ранее вечером, 25 июля, в России был замечен взлет шести бортов вражеской авиации. Среди них были самолеты Ту-95 и Ту-22.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области зафиксировали самую длинную воздушную тревогу с начала полномасштабной войны. Она длилась более двух суток.

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