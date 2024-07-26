RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Фото: угроза ракетного удара (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 25 на 26 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К и движение дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении в 00:12.

Обновлено в 00:19

Кроме самолета военные зафиксировали движение ударных БПЛА:

  • с северо-востока через Сумскую область в направлении Черниговской;
  • с юга через Херсонскую область в направлении Николаевской и Одесской областей.

Обновлено в 00:29

Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Обновлено в 00:40

В Воздушных силах обновили данные о движении БпЛА:

  • группа на границе Сумской и Черниговской областей;
  • группа в районе Херсона.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:33, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Напомним, что ранее вечером, 25 июля, в России был замечен взлет шести бортов вражеской авиации. Среди них были самолеты Ту-95 и Ту-22.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области зафиксировали самую длинную воздушную тревогу с начала полномасштабной войны. Она длилась более двух суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине