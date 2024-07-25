У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95 та Ту22, - ПС

Сьогодні, 25 липня, ввечері у Росії помітили зліт шести бортів. Серед них літаки Ту-95 та Ту-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил у повітряному просторі РФ вже знаходиться 6 бортів Ту-95 та 3 борти Ту-22

"Увага! Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)", - заявили в ПС.

Зауважимо, що Ту-95 можуть переносити сучасну крилату ракету Х-101.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Харківській області завершилась найтриваліша тривога з початку війни. Загальна тривалість склала дві доби, 2 години та 31 хвилину.

Ми також писали, що російські окупанти цієї ночі здійснили повітряну атаку на Україну. Українські військові повідомили, що під час атаки збили усі російські "Шахеди" на підступах до Києва.

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