Новий рекорд. У Харківській області була найтриваліша тривога з початку війни

У Харківській області повітряна тривога тривала понад дві доби. Це найтриваліша тривога у регіоні з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще 23 липня о 18:31. Припинилася вона лише сьогодні, 25 липня, о 21:02. Її тривалість склала дві доби, 2 години та 31 хвилину.

Фото: тривалість тривоги у Харківській області (скриншот)

Станом на зараз у Харківській області - нова повітряна тривога. Її оголосили о 21:13.

Попередній сумний рекорд було встановлено 9 липня. Тоді тривога в Харківській області тривала одну добу, 14 годин та 16 хвилин.

Варто зауважити, що в деяких районах Харківської області, які є прифронтовими, повітряну тривогу оголошують окремо, оскільки є загроза артилерійських обстрілів. Тому там вона триває ще з травня.