В Україні оголошено масштабну тривогу: росіяни підняли МіГ-31К

В Україні у четвер, 24 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні. "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К№, - повідомили Повітряні сили. Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття. Де тривога Оновлено на 16:10 Станом на 16:10 у регіонах України оголосили відбій ракетної загрози.