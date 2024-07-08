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В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про рух ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Попереджають про рух ракет 

О 09:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракет на Миколаївську область у північно-західному напрямку. 

Зліт МіГ-31К 

Також Повітряні сили зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К. 

Ракети біля Київської області 

"Ракети на півночі Київської області у західному напрямку", - написали Повітряні сили. 

Вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому 

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, які було чутно у Кривому Розі та Кропивницькому районі. 

У Київській області працює ППО 

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони (ППО). 

"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - пише Київська обласна військова адміністрація (ОВА). 

Офіс президента відреагував 

"Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Обстріл у ніч на 8 липня 

У ніч на 8 липня російські терористи атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування: 

  • 4-ма Х-101; 
  • 2-ма  балістичними ракетами "Іскандер-М". 

Під час захисту протиповітряна оборона знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях. 

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Війна в УкраїніПовітряна тривога