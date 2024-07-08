В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами

Станом на 09:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Попереджають про рух ракет

О 09:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракет на Миколаївську область у північно-західному напрямку.

Зліт МіГ-31К

Також Повітряні сили зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Ракети біля Київської області

"Ракети на півночі Київської області у західному напрямку", - написали Повітряні сили.

Вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, які було чутно у Кривому Розі та Кропивницькому районі.

У Київській області працює ППО

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - пише Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

Офіс президента відреагував

"Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Обстріл у ніч на 8 липня

У ніч на 8 липня російські терористи атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування:

4-ма Х-101;

2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Під час захисту протиповітряна оборона знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.