В Украине объявлена масштабная тревога, РФ второй раз за сутки атакует ракетами

Во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о движении ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:56 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В 09:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Позже стало известно о движении ракет на Николаевскую область в северо-западном направлении.
Также Воздушные силы зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.
"Ракеты на севере Киевской области в западном направлении", - написали Воздушные силы.
Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге и Кропивницком районе.
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
"Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - пишет Киевская областная военная администрация (ОВА).
"Обстрел Украины в то время, когда на улицах больше всего людей. Сумасшедшие российские террористы", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
В ночь на 8 июля российские террористы атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования:
Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.
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