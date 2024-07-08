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В Украине объявлена масштабная тревога, РФ второй раз за сутки атакует ракетами

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о движении ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:56 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Предупреждают о движении ракет 

В 09:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Позже стало известно о движении ракет на Николаевскую область в северо-западном направлении. 

Взлет МиГ-31К 

Также Воздушные силы зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К. 

Ракеты возле Киевской области 

"Ракеты на севере Киевской области в западном направлении", - написали Воздушные силы. 

Взрывы в Кривом Роге и Кропивницком 

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге и Кропивницком районе. 

В Киевской области работает ПВО 

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО). 

"Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - пишет Киевская областная военная администрация (ОВА). 

Офис президента отреагировал 

"Обстрел Украины в то время, когда на улицах больше всего людей. Сумасшедшие российские террористы", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Обстрел в ночь на 8 июля 

В ночь на 8 июля российские террористы атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования: 

  • 4-мя Х-101; 
  • 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М". 

Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях. 

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Война в УкраинеВоздушная тревога