В Україні оголошено масштабну тривогу, попереджають про пуск ракет

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 08:58 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: повітряна тривога станом на 08:58 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема відомство попереджає про ракети, які наразі рухаються у напрямку Рівненської області.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи широкий арсенал засобів ураження - від ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів) до артилерії та ударних дронів. Основною метою таких атак часто стають цивільні об’єкти - житлові будинки, медичні установи, об’єкти енергетики та інфраструктури.

Особливо інтенсивно ворог застосовує дрони, які запускає практично щонічно, влаштовуючи масовані атаки по різних регіонах країни. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.