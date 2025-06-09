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В Україні оголошено масштабну тривогу, попереджають про пуск ракет

Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого МіГ-31К та пуск ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошено повітряну тривогу 

Станом на 08:58 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: повітряна тривога станом на 08:58 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Зокрема відомство попереджає про ракети, які наразі рухаються у напрямку Рівненської області. 

Обстріли України з боку Росії 

Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи широкий арсенал засобів ураження - від ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів) до артилерії та ударних дронів. Основною метою таких атак часто стають цивільні об’єкти - житлові будинки, медичні установи, об’єкти енергетики та інфраструктури.

Особливо інтенсивно ворог застосовує дрони, які запускає практично щонічно, влаштовуючи масовані атаки по різних регіонах країни. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога