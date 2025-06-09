В Украине объявлена масштабная тревога, предупреждают о пуске ракет

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского МиГ-31К и пуске ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 08:58 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:58 (alerts.in.ua)
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности ведомство предупреждает о ракетах, которые сейчас движутся в направлении Ровенской области.
Россия систематически обстреливает территорию Украины, используя широкий арсенал средств поражения - от ракет и управляемых авиационных бомб (КАБов) до артиллерии и ударных дронов. Основной целью таких атак часто становятся гражданские объекты - жилые дома, медицинские учреждения, объекты энергетики и инфраструктуры.
Особенно интенсивно враг применяет дроны, которые запускает практически ежесуточно, устраивая массированные атаки по разным регионам страны. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.
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