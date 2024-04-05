В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 16:33 повітряну тривогу оголошено по усій території країни.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба Повітряних сил.
Варто додати, що винищувач є носієм ракет "Кинджал".
Вибухи у Харкові
Як повідомляє "Суспільне", у Харкові пролунала серія вибухів.
У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
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