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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 16:33 воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Следует добавить, что истребитель является носителем ракет "Кинжал".

Взрывы в Харькове

Как сообщает "Суспільне", в Харькове прогремела серия взрывов.

Ночная атака на Украину 5 апреля

В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 13 ударных БпЛА типа Shahed.

В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

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