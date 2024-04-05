В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 16:33 воздушная тревога объявлена по всей территории страны.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Следует добавить, что истребитель является носителем ракет "Кинжал".
Взрывы в Харькове
Как сообщает "Суспільне", в Харькове прогремела серия взрывов.
В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:
В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.