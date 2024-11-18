ua en ru
Пн, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Понеділок 18 листопада 2024 17:43
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері понеділка, 18 листопада, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку, о близько 17:36 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

Оновлено о 18:10.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій повідомили і в решті регіонів.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Обстріли Одеси

Останніми днями Росія завдає ударів по Одесі, які призвели до значних руйнувань та жертв.

Зокрема, сьогодні, 18 листопада, російські війська продовжили атаки, націлившись на житлові будинки в Одесі. Наразі відомо про 10 загиблих та понад 40 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу