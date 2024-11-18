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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Понедельник 18 ноября 2024 17:43
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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером понедельника, 18 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Сначала, около 17:36 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

Обновлено в 18:10.

В Киеве было объявлено об отбое тревоги. Впоследствии об отбое сообщили и в остальных регионах.

Следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Обстрелы Одессы

В последние дни Россия наносит удары по Одессе, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

В частности, сегодня, 18 ноября, российские войска продолжили атаки, нацелившись на жилые дома в Одессе . Пока известно о 10 погибших и более 40 раненых.

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Война в Украине Воздушная тревога
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