В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине вечером понедельника, 18 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Сначала, около 17:36 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

Обновлено в 18:10.

В Киеве было объявлено об отбое тревоги. Впоследствии об отбое сообщили и в остальных регионах.

Следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога