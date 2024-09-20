В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

В Україні ввечері п'ятниці, 20 вересня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги, близько 21:18, було оголошено у Києві. А потім тривога поширилась і на решту областей України. Водночас у низці областей до цього було оголошено тривогу через загрозу атаки ворожих дронів.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 21:55.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги. Однак там де вона все ще триває - попереджають про загрозу ударних дронів.

Нагадаємо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 вересня, російські окупанти двічі за ніч обстріляли Харків - ворог використовував КАБи. Детальніше про атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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