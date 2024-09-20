В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине вечером пятницы, 20 сентября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги, около 21:18, был объявлен в Киеве. А потом тревога распространилась и на остальные области Украины. В то же время в ряде областей до этого была объявлена тревога из-за угрозы атаки вражеских дронов.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 21:55.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако там, где она все еще продолжается - предупреждают об угрозе ударных дронов.

Напомним, в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь с 18 на 19 сентября, российские кафиры дважды за ночь обстреляли Харьков - враг использовал КАБы. Детальнее об атаке читайте в материале РБК-Украина.

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