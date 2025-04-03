В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Станом на 14:02, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні сили.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) на півночі та сході Харківської області.

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Для атак ворог застосовує артилерію, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби й безпілотники. Зокрема кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 3 квітня Україну атакували 39 БпЛА. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 28 з них.