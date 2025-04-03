В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 14:02, повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні сили.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) на півночі та сході Харківської області.
Російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Для атак ворог застосовує артилерію, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби й безпілотники. Зокрема кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 3 квітня Україну атакували 39 БпЛА. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 28 з них.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.