Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 квітня Російська Федерація (РФ) запустила проти України майже 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни. Також 7 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів території України. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних.

Наприклад, у ніч на 2 квітня, росіяни запустили 74 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось збити 41 дрон.

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