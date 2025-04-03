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Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Четвер 03 квітня 2025 09:19
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Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 3 квітня Російська Федерація (РФ) запустила проти України майже 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог запустив 39 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори із напрямків російських міст: Міллерово, Приморського-Ахтарськ й Курськ.

До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни. Також 7 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська область.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів території України. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних.

Наприклад, у ніч на 2 квітня, росіяни запустили 74 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось збити 41 дрон.

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