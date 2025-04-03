В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

По состоянию на 14:02, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишут Воздушные силы.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеских разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) на севере и востоке Харьковской области.

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Для атак враг применяет артиллерию, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В частности каждую ночь россияне запускают дроны, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 3 апреля Украину атаковали 39 БПЛА. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 28 из них.