В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:02, повітряну тривогу оголошено по усій території України. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Причина повітряної тривоги "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні сили. Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) на півночі та сході Харківської області. Обстріли України з боку Росії Російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Для атак ворог застосовує артилерію, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби й безпілотники. Зокрема кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 3 квітня Україну атакували 39 БпЛА. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 28 з них.