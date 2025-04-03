ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Четверг 03 апреля 2025 14:10
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:02, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишут Воздушные силы.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеских разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) на севере и востоке Харьковской области.

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Для атак враг применяет артиллерию, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В частности каждую ночь россияне запускают дроны, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 3 апреля Украину атаковали 39 БПЛА. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 28 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США