В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:02, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишут Воздушные силы.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеских разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) на севере и востоке Харьковской области.
Обстрелы Украины со стороны России
Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Для атак враг применяет артиллерию, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В частности каждую ночь россияне запускают дроны, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 3 апреля Украину атаковали 39 БПЛА. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 28 из них.
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