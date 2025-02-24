В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголошено по усій території країни.
Фото: картка повітряних тривог станом на 11:15 (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Окремо додамо, що перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією на Харківську область.
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів застосовуються ракети різних типів, КАБи, безпілотні літальні апарати й артилерія.
У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну 185 дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 113 з них. Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
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