В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Повітряну тривогу оголошено по усій території країни.

Фото: картка повітряних тривог станом на 11:15 (alerts.in.ua)

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Окремо додамо, що перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією на Харківську область.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів застосовуються ракети різних типів, КАБи, безпілотні літальні апарати й артилерія.

У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну 185 дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 113 з них. Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.