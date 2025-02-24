В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголошено по усій території країни.
Фото: картка повітряних тривог станом на 11:15 (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Окремо додамо, що перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією на Харківську область.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів застосовуються ракети різних типів, КАБи, безпілотні літальні апарати й артилерія.
У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну 185 дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 113 з них. Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
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