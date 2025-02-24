ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Понеділок 24 лютого 2025 11:22
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголошено по усій території країни.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: картка повітряних тривог станом на 11:15 (alerts.in.ua)

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Окремо додамо, що перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією на Харківську область.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів застосовуються ракети різних типів, КАБи, безпілотні літальні апарати й артилерія.

У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну 185 дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 113 з них. Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії
Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Тимчасове припинення бойових дій цього року можливе
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Тимчасове припинення бойових дій цього року можливе