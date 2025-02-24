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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Понедельник 24 февраля 2025 11:22
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:15 (alerts.in.ua)

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отдельно добавим, что перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией на Харьковскую область.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно атакуют инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Для ударов применяются ракеты различных типов, КАБы, беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

В ночь на 24 февраля враг атаковал Украину 185 дронами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 113 из них. Еще 71 беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

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