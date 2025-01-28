В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:25, як й відзначалось вище, тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог станом на 11:25 (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили.
Перед цим вони попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України дронами й ракетами. У ніч на 28 січня ворог запустив сотню безпілотників. Станом на ранок Повітряні сили повідомили про:
Внаслідок атаки в низці областей були зафіксовані пошкодження й руйнування. У Київській області через падіння уламків дрона сталась пожежа у музеї ретро-автомобілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.