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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:25, як й відзначалось вище, тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:25 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили. 

Перед цим вони попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

Обстріли України 

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України дронами й ракетами. У ніч на 28 січня ворог запустив сотню безпілотників. Станом на ранок Повітряні сили повідомили про: 

  • збиття 65 дронів; 
  • 28 дронів, що були локаційно втрачені; 
  • перебування одного з дронів у повітряному просторі України. 

Внаслідок атаки в низці областей були зафіксовані пошкодження й руйнування. У Київській області через падіння уламків дрона сталась пожежа у музеї ретро-автомобілів.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога