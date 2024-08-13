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У Києві оголошували третю за ніч повітряну тривогу

Вівторок 13 серпня 2024 04:44
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У Києві оголошували третю за ніч повітряну тривогу Фото: у Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові пабліки повідомили про рух ворожого безпілотника вбік Києва через Борисполь/Бровари.

Оновлено 4:58

О 4:56 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Водночас у Київській та Сумській областях тривога триває.

О 4:59 знову оголошено повітряну тривогу в Черкаській області.

О 5:05 оголошено відбій тривоги у Київській області.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

У Києві оголошували третю за ніч повітряну тривогу

Нічний обстріл України

Ввечері у понеділок, 12 серпня, російські військові запустили в напрямку України дрони-камкадзе "Шахед". У низці областей було оголошено тривогу.

Згодом у Києві та в багатьох областях було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Після 3:00 у столиці оголосили другу повітряну тривогу за ніч через загрозу балістики.

Тим часом у Сумах було чутно звук вибуху.

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