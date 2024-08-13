У Києві оголошували третю за ніч повітряну тривогу
У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові пабліки повідомили про рух ворожого безпілотника вбік Києва через Борисполь/Бровари.
Оновлено 4:58
О 4:56 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Водночас у Київській та Сумській областях тривога триває.
О 4:59 знову оголошено повітряну тривогу в Черкаській області.
О 5:05 оголошено відбій тривоги у Київській області.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Нічний обстріл України
Ввечері у понеділок, 12 серпня, російські військові запустили в напрямку України дрони-камкадзе "Шахед". У низці областей було оголошено тривогу.
Згодом у Києві та в багатьох областях було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Після 3:00 у столиці оголосили другу повітряну тривогу за ніч через загрозу балістики.
Тим часом у Сумах було чутно звук вибуху.
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