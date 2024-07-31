В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: злетів російський МіГ-31К

Зазначимо, що в цей же час Росія масовано атакує Україну дронами. Зокрема, в Києві було чутно звуки вибухів.

Також РБК-Україна повідомляло, що ввечері, 30 липня, в Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу. Причиною був зліт російського літака МіГ-31К.

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