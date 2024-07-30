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В Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу

Україна, Вівторок 30 липня 2024 20:21
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В Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу Ілюстративне фото: в Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 30 липня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та карту повітряних тривог.

За інформацією військових, ракетна небезпека зараз є для всіх регіонів України.

В Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогуФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Тривога пов'язана з тим, що росіяни підняли МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область).

Оновлено 20:25

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Перша масштабна тривога за кілька днів

Варто зауважити, що востаннє масштабну тривогу в Україні оголошували в ніч із 25 на 26 липня. Тоді росіяни також піднімали повітря МіГ-31К.

Тривогу у всіх регіонах України через МіГ-31К оголошують щоразу, оскільки літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Таке озброєння росіяни можуть запустити по будь-якій точці країни, оскільки це дозволяє радіус його дії.

Росіяни вже неодноразово били по Україні ракетами "Кинжал". Але українські захисники збивали частину цілей, це було можливо за допомогою переданих союзниками систем протиповітряної оборони Patriot.

До речі, вчора, 29 липня, росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами". Тоді українські захисники збили дев'ять дронів із десяти.

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