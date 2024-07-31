У Києві чутно вибухи: існує загроза застосування ударних БпЛА

У ніч, з 30 на 31 липня, у Києві було чутно звуки вибухів. До цього було відомо про загрозу застосування ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента РБК.

О 01:48 у Київській міській військовій адміністрації заявили, що існує загроза ударних БпЛА для Києва.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Гучно у Києві/передмісті", - написав о 02:07 Telegram-канал Карта повітряних тривог.

Звуки вибухів чув і кореспондент РБК-Україна.

До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог масово атакує Україну дронами. Зокрема, ворожі БпЛА рухались і до Київської області.

Оновлено о 02:54

Військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про "Шахед", який рухається на Київ з північного заходу.

Також повідомляється про рух ворожих БпЛА курсом на Васильків, а до цього поінформували про рух на Ірпінь, Бровари та у бік Борисполя Київської області.