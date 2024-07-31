В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Отметим, что в это же время Россия массировано атакует Украину дронами. В частности, в Киеве были слышны звуки взрывов.

Также РБК-Украина сообщало, что вечером, 30 июля, в Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогу. Причиной был взлет российского самолета МиГ-31К.

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