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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: злетів російський МіГ-31К

Середа 31 липня 2024 02:47
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: злетів російський МіГ-31К Фото: російський літак у повітрі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 30 на 31 липня по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Причина - зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Карта повітряних тривог.

Станом на 02:36 зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з Астрахані. Військові повідомили, що ракетна небезпека існує по всій території України.

Через декілька хвилин у ПС додали, що є загроза застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". У відомстві закликали українців бути в укриттях.

Зазначимо, що в цей же час Росія масовано атакує Україну дронами. Зокрема, в Києві було чутно звуки вибухів.

Також РБК-Україна повідомляло, що ввечері, 30 липня, в Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу. Причиною був зліт російського літака МіГ-31К.

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